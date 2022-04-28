Російські строковики потраплять під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових: у червні-липні ЗСУ підуть у наступ, будуть запеклі бої, - Арестович

Про це він сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

"До кінця травня - початку червня західна зброя надійде у товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути на двох чи трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готові переходити у наступ", - зауважив Арестович.

Він зазначив, що у другій половині червня або у липні в Україні відбуватимуться запеклі бої.

"Друга половина червня, а скоріш за все липень - це запеклі бої. Але вже українська армія піде у наступ. Російська армія це розуміє, вони погонять строковиків, яких почали призивати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій ржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових", - наголосив радник керівника ОПУ.

За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей: 1 літак (імовірно Су-34), 1 крилату ракету та 6 БпЛА.



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