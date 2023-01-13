Російські терористи використали ракети, снаряди та вибухівки для обстрілу Сумщини. Пошкоджено будинки та лінії електромереж
За день, 13 січня, російські загарбники завдали 55 ударів по прикордонних територіях Сумської області, зокрема по цивільних об'єктах
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Для ударів росіяни використали різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидали з безпілотників. Під обстріли потрапили Есманська, Білопільська та Краснопільська громади Сумщини.
"Есманську громаду росіяни обстріляли з мінометів (15 прильотів) та РСЗВ "Град" (15 прильотів). Пошкоджено будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців. По Білопільській громаді росіяни вдарили з мінометів (14 прильотів). Внаслідок обстрілу пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж", - написав Живицький.
По Краснопільській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила. Відомо про 8 прильотів. Після цього загарбники скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників.
У всіх випадках обійшлось без жертв та постраждалих. Загалом терористи завдали 55 ударів.
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