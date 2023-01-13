Російські терористи використали ракети, снаряди та вибухівки для обстрілу Сумщини. Пошкоджено будинки та лінії електромереж

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Для ударів росіяни використали різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидали з безпілотників. Під обстріли потрапили Есманська, Білопільська та Краснопільська громади Сумщини.

"Есманську громаду росіяни обстріляли з мінометів (15 прильотів) та РСЗВ "Град" (15 прильотів). Пошкоджено будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців. По Білопільській громаді росіяни вдарили з мінометів (14 прильотів). Внаслідок обстрілу пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж", - написав Живицький.

По Краснопільській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила. Відомо про 8 прильотів. Після цього загарбники скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників.



У всіх випадках обійшлось без жертв та постраждалих. Загалом терористи завдали 55 ударів.

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