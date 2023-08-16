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Російські терористи за добу атакували 10 регіонів України: 4 людини загинули, 16 поранені

16 серпня, 2023 середа
10:06
Війна з Росією Харківщина

За добу вівторка, 15 серпня, російські війська завдали ударів по десяти областях України, внаслідок чого 4 людини загинули, 16 отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за минулу добу росіяни вісім разів обстріляли з мінометів та артилерії Корюківський і Новгород-Сіверський райони області. Через обстріл території неподалік села Миколаївка Семенівської громади пошкоджено трансформатор, цивільну будівлю та господарську споруду. У населеному пункті відсутнє електропостачання, пошкоджено вежу звʼязку. Постраждалих немає.

Сумщина: вночі та вранці зафіксовано 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Постраждали, зокрема, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Середино-Будська громади. Попередньо - без наслідків.
Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння з мінометів, гранатометів та артилерії. У Миколаївській сільській громаді внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено приватне домогосподарство. 

Дніпропетровщина: вчора тричі за день окупаційна армія накривала Нікопольщину артилерійським вогнем. Під обстріл потрапили Нікополь та Марганецька громада. По них ворог поцілив 10-ма снарядами. Загиблих та постраждалих немає. Пошкоджена господарська споруда. Також ввечері ворог знову цілив по Нікополю з "градів" та важкої артилерії, а рано вранці – по Марганецькій громаді. До населених пунктів прилетіли з десяток боєприпасів. Минулося без жертв. 

Запорізька область: учора противник здійснив 100 обстрілів по території 26 населених пунктів регіону. Бив з артилерії, від п'яти авіаударів постраждали Таврійське та Оріхів, від обстрілів з РСЗВ - Новодарівка й Білогір'я. Крім цього, 4 БПЛА атакували Залізничне, Малинівку, Новоіванівку та Затишшя. П'ять ракетних ударів прийшлися по Таврійському. Внаслідок атаки минулої доби є руйнування житлових будинків, господарських будівель, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина: минулої ночі ворог вдарив дронами-камікадзе типу Shahed по селу Піски-Радьківські Ізюмського району. Унаслідок атаки пошкоджено складські приміщення старого покинутого сільгосппідприємства. Сталася пожежа, яку було ліквідовано. Потерпілих немає.

Також на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гранів Харківського району, Плетенівка, Охрімівка Чугуївського району, Крейдянка, Вільхуватка Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнали поранення три працівники Нацполіції 29, 50 та 36 років.

Луганщина: вчора росіяни завдали удари по Стельмахівці та Білогорівці. Загалом за добу противник здійснив 147 обстрілів регіону.

Донеччина: минулої доби рашисти обстріляли 17 населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 17 житлових будинків, 4 приміщення заводів, 2 медичні заклади, тракторна майстерня, комбайн, господарська споруда та автомобілі. По області за добу 4 людини загинули, 7 поранено.

Миколаївщина: вчора сили ППО на території Воскресенської громади знищили ворожий БПЛА. Внаслідок падіння уламків відбулось займання чагарників та сухої трави у полі. Пожежа була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Одещина: російські терористи двічі за цю ніч атакували регіон ударними безпілотниками. Основна ціль росіян - портова та зернова інфраструктура на півдні області. Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС. Загиблих і постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 61 обстріл, з них по 3 - по Херсону. Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області та приміщення "Пункту незламності" у Бериславському районі.

Окупанти атакували Новодмитрівку. Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше десять житлових будинків. Внаслідок обстрілів поранення отримав 71-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.

Ворог вкрив вогнем житлові квартали села Львове. Внаслідок ворожих ударів поранення отримали троє людей. Двох чоловіків, 40 та 46 років, та 64-річну жінку шпиталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу. Також внаслідок ворожого обстрілу села Микільське поранення отримали 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.

  • У ніч з 15 на 16 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу Одеської та Харківської областей. Ворог спрямував атаки на портову та зернову інфраструктуру. Детальніше - читайте за посиланням.
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