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Російські торговці людьми вербували кубинців на війну в Україні, ЗСУ намагаються прорвати другу лінію оборони росіян. Акценти світових ЗМІ 6 вересня

Андріана Стахів
6 вересня, 2023 середа
11:23
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокус міжнародних видань потрапила заява уряду Куби про те, що російські торговці людьми вербували їхніх громадян на війну в Україні, а також контрнаступ – ЗСУ намагаються прорвати другу лінію оборони росіян

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 6 вересня.

Російські торговці людьми вербували кубинців на війну в Україні

Уряд Куби заявляє, що виявив російську мережу торгівлі людьми, яка вербувала кубинців воювати на боці Путіна в Україні, і попереджає, що їм краще припинити цю діяльність, повідомляє The Washington Post.

"Заява Міністерства закордонних справ Куби, очевидно, відображає незвичну напруженість у відносинах з Росією, історичним союзником", – підкреслює видання.

Кубинське міністерство розпочало кримінальне розслідування  проти причетних до цієї діяльності, оскільки законодавство країни забороняє своїм громадянам працювати найманцями за кордоном.

Як зазначає WP, заява міністра закордонних справ Куби Бруно Родрігеса з'явилася після того, як іспаномовна мережа Telemundo, що базується в Майамі, оприлюднила репортаж про двох 19-річних кубинців, які розповіли, що їм запропонували роботу на будівництві в Росії, а потім відправили в російську військову частину в Україні. Після прибуття до Росії 7 липня вони отримали зброю та військову форму і були відправлені до окупованого росіянами Луганська.

Міністерство закордонних справ Куби не уточнило, чи стоїть за цією вербувальною мережею російський уряд, чи нею керує така організація, як група Вагнера.

"Я припускаю, що тут є якийсь зв'язок з групою Вагнера або якоюсь іншою групою найманців", а не з самою адміністрацією Путіна, – сказав кубинський дослідник з Американського університету Вільям ЛеоГранде. – Але важко уявити, щоб російський уряд не знав про це".

За словами ЛеоГранде, кубинські коментарі очевидно відображають щиру стурбованість Гавани цією мережею: "Через чутливість відносин з Росією вони б не зробили такої заяви, якби не були впевнені, що це справді так".

Міністерство закордонних справ Куби заявило, що країна "має тверду і чітку історичну позицію проти найманства".

WP нагадує, що у травні російська газета з міста Рязань повідомила, начебто "кілька" кубинських громадян пішли добровольцями на контрактну службу в російську армію, а деякі з них сподіваються отримати російське громадянство в обмін на свою службу.

"Куба не бере участі у війні в Україні, – цитує медіа заяву кубинського міністерства. – Вона діє і буде рішуче діяти проти тих, хто на державній території бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою найманства або вербування, щоб кубинські громадяни могли підняти зброю проти будь-якої країни".

Як відзначає видання, Куба отримала вигоду від російської допомоги, але займає обережну позицію щодо вторгнення Росії в Україну – кубинський уряд утримується від голосування за резолюції ООН, що закликають Росію вивести війська, а не голосує проти них.

"Уряд не хоче бачити себе причетним до будь-якої військової діяльності російського уряду", – каже на це кубинський дипломат у відставці Карлос Альзугарай.

Тему підхопила низка інших міжнародних видань, серед яких зокрема й Politico.

Куба

Фото: pexels

ЗСУ намагаються прорвати другу лінію оборони росіян

Українські солдати намагаються закріпитися на новому рубежі оборони противника, але бій буде нелегким, пише The New York Times.

За даними військових аналітиків,упродовж останніх днів українська армія бореться за прорив російських позицій біля села Вербове неподалік від села Роботине, яке бійці ЗСУ відвоювали минулого тижня.

Волонтерська організація Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки і контент соціальних мереж з поля бою, повідомляла про те, що українські солдати подолали перешкоди на шляху до бойових позицій російської піхоти на околицях Вербового. Але, на думку експертів, це не обов'язково означає, що вони здобули контроль над територією. Разом із тим українські військові утримуються від гучних заяв.

Як повідомляє NYT, речник української армії на півдні Олександр Штупун зазначив, що російські окопи і бліндажі, з якими зараз стикаються ЗСУ під Вербовим, "не такі потужні", як на першій лінії оборони. Тим часом військові аналітики припускають, що Росія ймовірно посилила свою оборону за межами Роботиного більшою кількістю військ.

Тут видання пригадує попередні успіхи України у війні, після чого повертається до теперішнього контрнаступу, який виглядає дещо інакше.  

"Оскільки наступ був довгоочікуваним, російські війська мали достатньо часу, щоб окопатися, побудувати загородження і закласти міни, а також зробити величезні ділянки ландшафту смертельно небезпечними за допомогою одного невірного кроку", – підкреслює NYT.

Посилаючись на аналітиків, видання пише, що повернення Роботиного ознаменувало важливий момент у зусиллях України, спрямованих на те, щоб перервати шляхи постачання Росії до окупованого Криму, але попереду в українських військ ще довгий шлях. Тепер їхній наступ від Роботиного на схід до Вербового спрямований на розширення прориву в російській обороні.

Військові аналітики Майкл Кофман і Роб Лі також наголошують, що розширення цього прориву є критично важливим, оскільки "вузьке просування може зробити війська вразливими до контратак з флангів". Це також дозволить українським військам залучити більше техніки і особового складу для підтримки їхнього просування на південь.

"Це свідчить про повільну і виснажливу боротьбу, яка може тривати ще кілька місяців, з ймовірністю великих втрат з обох сторін", – вважають у медіа.

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