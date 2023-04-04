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Російські винищувачі завдали авіаудару по Чернігівщині: загорівся приватний будинок

4 квітня, 2023 вiвторок
19:08
війна з Росією

Унаслідок російського удару винищувачів по Чернігівській області 4 квітня загорівся приватний будинок та господарські споруди

Про це інформує ОК "Північ".

"Російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту в Чернігівській області", - пише пресслужба.

Близько 17:31 у Державну службу України з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що в селі Печенюги Новгород-Сіверській громаді горить домівка та господарські споруди. 

Повідомляється, що загоряння сталося унаслідок авіаційного удару двох російських Су-35.

Винищувачі армії РФ скинули на населений пункт дві бомби.

Щодо потерпілих, то станом на 18:30 інформація не надходила.

  • 24 березня внаслідок обстрілів прикордоння Чернігівщини загинула людина.
  • Уранці 31 березня російська окупаційна армія тричі обстріляла прикордонні території Чернігівської та Сумської областей зі ствольної артилерії та мінометів. 

російська армія
Чернігівщина
окупанти
ракетний удар
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