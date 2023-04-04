Російські винищувачі завдали авіаудару по Чернігівщині: загорівся приватний будинок
Унаслідок російського удару винищувачів по Чернігівській області 4 квітня загорівся приватний будинок та господарські споруди
Про це інформує ОК "Північ".
"Російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту в Чернігівській області", - пише пресслужба.
Близько 17:31 у Державну службу України з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що в селі Печенюги Новгород-Сіверській громаді горить домівка та господарські споруди.
Повідомляється, що загоряння сталося унаслідок авіаційного удару двох російських Су-35.
Винищувачі армії РФ скинули на населений пункт дві бомби.
Щодо потерпілих, то станом на 18:30 інформація не надходила.
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