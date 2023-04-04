Про це інформує ОК "Північ".

"Російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту в Чернігівській області", - пише пресслужба.

Близько 17:31 у Державну службу України з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що в селі Печенюги Новгород-Сіверській громаді горить домівка та господарські споруди.

Повідомляється, що загоряння сталося унаслідок авіаційного удару двох російських Су-35.

Винищувачі армії РФ скинули на населений пункт дві бомби.

Щодо потерпілих, то станом на 18:30 інформація не надходила.