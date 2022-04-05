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Російські війська на Донбасі обстріляли хімічний завод, - штаб ООС

5 квітня, 2022 вiвторок
03:54
війна з Росією

У зоні проведення Операції об'єднаних сил унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фенольний завод, небезпеки для довкілля немає

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Зафіксовано 7 влучань у фенольний завод, під час яких було пошкоджено: 3 ректифікаційні колони, 3 збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон цистерна та металеві споруди. Небезпеки для навколишнього середовища немає", - йдеться в повідомленні.

Загалом протягом минулої доби підрозділи ДСНС, що входять до угруповання Об’єднаних сил, здійснили 29 виїздів на подолання наслідків російської агресії. Ліквідовано 11 пожеж. Врятовано одну людину та виявлено 28 вибухонебезпечних предметів.

Внаслідок обстрілу населеного пункту Новосілка поранений місцевий житель. У селі Георгівка поранені троє громадян та пошкоджено житловий будинок. Внаслідок обстрілу населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк пошкоджено п'ять житлових будинків.

Через потужні обстріли населеного пункту Сєвєродонецьк пошкоджено чотири об’єкти, зокрема, склад запчастин, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури, автомобілі, перебитий газопровід. Також без газопостачання внаслідок обстрілів залишаються населені пункти Новодружеськ (1099 споживачів) та Малорязанцеве (440 споживачів).

Унаслідок обстрілів російськими військами знеструмлені 13 населених пунктів частково та 17 - повністю, 95 938 споживачів залишаються без світла. Без водопостачання - Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ. Без газопостачання - 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю та шість частково.

Протягом доби із Донецької області були евакуйовані 63 особи, з них 3 дитини з населеного пункту Вугледар. З Луганської області - 970 осіб з населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасне, Кремінна, Гірське.

Загалом у період з 24 лютого року евакуйовано з населених пунктів Луганської області 24 676 осіб, Донецької області - 6735.

  • Нагадаємо, 4 березня у зоні проведення операції Об’єднаних сил українські захисники відбили 7 атак ворога, знищили 15 одиниць бронетехніки та 3 артилерійські системи.

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Операція об'єднаних сил
пожежа
Донбас
обстріл
хімічний завод
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