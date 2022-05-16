Російські війська намагалися прорватися через кордон на території Сумської області

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні близько 7 ранку була спроба прориву державного кордону на території Сумщини!

Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що таким чином на територію області хотіла зайти ворожа диверсійно-розвідувальна група.

"Прикордонники дали бій росіянам, ті ж відступити за лінію державного кордону", - додав Живицький.

Нагадаємо,