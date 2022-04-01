Російські війська не можуть почати наступ та оточення ЗСУ в зоні ООС, - Арестович

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Головна новина сьогодні полягає в тому, що противник ніяк не може почати наступальну операцію по оточенню нашого угруповання в зоні ООС. Поки він завдає ракетні, артилерійські та авіаційні удари. Це може свідчити про неготовність діяти на землі. Наш прогноз на сьогоднішній день-обережно оптимістичний", - заявив Арестович.

Радник голови ОП підкреслив, що в зоні ООС можуть бути важкі бої.