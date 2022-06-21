Російські війська перегруповуються на Донецькому напрямі через суттєві втрати, - Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках змін в діяльності підрозділів ЗС Білорусі не зафіксовано.

"Зберігається загроза ракетних ударів з території цієї країни", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку ворог продовжує інженерне обладнання прикордонних районів та мінування. "Обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем’яч на Чернігівщині", - заявили у Генштабі.

На Харківському напрямку війська РФ вели повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артобстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. РСЗВ застосували по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.

"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку противник перегрупувався для посилення дій на Бахмутському напрямку. Також виявлено формування зведених підрозділів.

"У зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу", - повідомили у Генштабі.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, обстрілював позиції Сил оборони із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.

Тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк. Ворог вів обстріли із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

"Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов. Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі Гірського. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.

"На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля – Комишуваха. Успіху не мав, відійшов", - заявили у Генштабі.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Обстріляв території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.

"На Південнобузькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив по позиціях наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА", - підсумували у ГШ.