English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські війська перегруповуються на Донецькому напрямі через суттєві втрати, - Генштаб

Російські війська перегруповуються на Донецькому напрямі через суттєві втрати, - Генштаб

21 червня, 2022 вiвторок
19:07
війна з Росією російські війська окупанти

Через втрати відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії РФ в одну зведену БТГр

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках змін в діяльності підрозділів ЗС Білорусі не зафіксовано.

"Зберігається загроза ракетних ударів з території цієї країни", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку ворог продовжує інженерне обладнання прикордонних районів та мінування. "Обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем’яч на Чернігівщині", - заявили у Генштабі. 

На Харківському напрямку війська РФ вели повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артобстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. РСЗВ застосували по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.

"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку противник перегрупувався для посилення дій на Бахмутському напрямку. Також виявлено формування зведених підрозділів.

"У зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу", - повідомили у Генштабі.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, обстрілював позиції Сил оборони із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.

Тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк. Ворог вів обстріли із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

"Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов. Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі Гірського. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.

"На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля – Комишуваха. Успіху не мав, відійшов", - заявили у Генштабі.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Обстріляв території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.

"На Південнобузькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив по позиціях наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА", - підсумували у ГШ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Військові новини
Генштаб ЗСУ
Війна на Донбасі
Читайте також:
21 червня, 2022 вiвторок
Президент Казахстану пояснив, чому демонстративно відмовив Путіну у визнанні "ЛДНР"
21 червня, 2022 вiвторок
"Ситуація виходить з-під контролю": восени на РФ можуть чекати події, аналогічні з переворотом 1917 року, - російський політолог
На фото карта боевых действий
23 червня, 2022 четвер
Росіяни просуваються до Лисичанська та можуть захопити його найближчими днями, - ISW
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.21
    Купівля 34.21
    Продаж 34.96
  • EUR
    Купівля 35.77
    Продаж 36.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
24 червня
10:22
Ексклюзив
Згурець
Половина сил РФ стягнуто навколо Сєверодонецька, - Згурець
10:14
російські військові окупанти
Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів: 25 вибухів
10:03
ЗСУ
Українське військо вийшло з Сєверодонецька, - Бутусов з місця події
10:01
КНДР може провести перше за п’ять років ядерне випробування, - Reuters
09:58
ЄС
Україна - не прикордоння між орками та ельфами, а рівний партнер, - Зеленський назвав переваги статусу кандидати на вступ у ЄС
09:46
вбивство діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: 338 дітей загинуло, ще 610 отримали поранення
09:20
втрати РФ
Близько 34 530 окупантів, 1507 танків і 622 безпілотники: Генштаб назвав втрати РФ за 4 місяці повномасштабної війни проти України
09:04
долар
Курс валют на сьогодні: вартість долара і євро в Україні
08:46
танкер
Російські танкери під чужим прапором постачають нафту в Європу
08:45
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
ЗСУ доведеться відійти від Сєверодонецька, - Гайдай
08:40
На Луганщині росіяни за добу вбили двох людей, ще одну поранили, пошкоджено будинки
08:16
Сенат США
Сенат США ухвалив законопроєкт про контроль над обігом зброї
08:10
окупанти
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "ураганів": є руйнування
08:05
Інтерв’ю
Оксана Муха
Співачка Оксана Муха: Люди, котрі пережили жахіття війни, кажуть, що більше не розмовлятимуть мовою окупанта
07:55
білоруські військові
Білоруси наростили системи інженерно-фортифікаційного обладнання позицій в прикордонних з Україною та ЄС районах
07:54
мавпяча віспа
Науковці з'ясували походження мавпячої віспи, - NYT
07:35
окупанти
Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають, ворог активізував діяльність ДРГ на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ
06:59
Україна ЄС
У Кабміні назвали приблизні терміни вступу України до ЄС
06:52
Дія
Резиденти Дія.City сплатили державі 1,3 млрд грн за лютий - квітень
06:20
Оновлено
Іл-76
Під Рязанню розбився транспортний літак Іл-76. Це четверта авіакатастрофа в РФ за тиждень
06:09
Сєверодонецьк
Можлива втрата Сєверодонецька та Лисичанська не стане серйозним переломним моментом у війні, – ISW
05:26
Литва прапор
Третина українських біженців працездатного віку знайшла роботу в Литві, - посол
04:50
Кулеба
Кулеба повідомив, коли стався переломний момент для кандидатства України в ЄС
04:23
Олімпіада-2020
Японія витратила на проведення Олімпіади-2020 космічні $10,4 млрд
03:37
Бессарабка
Між Україною та Молдовою збираються відновити залізничне сполучення
02:37
Кріштіану Роналду
"Баварія" знайшла несподівану заміну Левандовському
02:13
листівки від українських партизанів
Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях Херсонщини, - звіт ОК "Південь"
02:04
школа у Лисичанську після російських обстрілів
В ОК "Південь" пояснили, чому Росія б'є по лікарнях, школах і стадіонах
01:43
Михайло Подоляк
Нам не по дорозі з російським Zомбілендом, - Подоляк про кандидатство України в ЄС
01:24
Ігор Йовічевич
У "Шахтарі" визначились з іменем нового тренера, - ЗМІ
01:12
Оновлено
Запоріжжя
Росія обстріляла Запоріжжя з РСЗВ
00:56
Футбольний м'яч
У Німеччині трансгендерам-футболістам дозволили грати за чоловічі та жіночі команди
00:46
На фото Дмитро Кулеба
Забудьте про "втому від України", - Дмитро Кулеба
00:31
експорт кукурудзи
Єврорада визнала "виняткову відповідальність" Росії за створення продовольчої кризи
00:28
Катерина Усик, дружина Усика
Старий пень, ти програв: дружина Усика емоційно звернулась до Путіна
00:22
ракетні системи США
HIMARS, катери, снаряди та кулемети. Пентагон оприлюднив перелік допомоги для України
00:15
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 червня
00:12
Хатинка Путіна на Ладозі
Розслідувачі здивували розповіддю про нову розкішну "хатинку" Путіна
2022, четвер
23 червня
23:46
На фото вилучення авіабомби
Російські пропагандисти вигадали фейк про наміри ЗСУ підірвати дитячу лікарню у Харкові
23:33
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
США надасть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $450 млн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV