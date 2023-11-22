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Російські війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів на Таврійському напрямку

22 листопада, 2023 середа
10:41
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на Таврійському напрямку окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаційних ударів. Водночас втрати росіян у живій силі та бронетехніці зросли

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, водночас на вказаному напрямку зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці. Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 491 особу. Також сім окупантів здалися в полон.

Так, минулої доби росіяни завдали 1 ракетного та 29 авіаударів, провели 38 бойових зіткнень та здійснили 911 артобстрілів.

Сили оборони знищили 21 одиницю військової техніки РФ. Зокрема, 3 танки, 3 бронемашини, 1 ПТРК, 6 безпілотників, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, зокрема - самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит". Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.  Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

  • Днем раніше повідомлялося, що окупанти на Таврійському напрямку зменшили кількість спроб штурмувати позиції українських військових, але продовжують атакувати цивільну інфраструктуру.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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