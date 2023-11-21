Окупанти зменшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Російські окупанти зменшили кількість штурмових дій, але продовжують цинічно ігнорувати закони та звичаї ведення війни - вдарили ракетами із ЗРК С-300 по цивільному медичному закладу на Донеччині", - йдеться в повідомленні.



Крім того, протягом минулої доби ворог на цьому напрямку завдав 4 ракетних удари, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 637 артилерійських обстрілів.

Водночас загальні втрати ворога склали 339 осіб. ЗСУ знищили 5 одиниць ворожої військової техніки, зокрема, 1 ББМ та 2 артилерійські системи.