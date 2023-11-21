Окупанти зменшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку
Російські війська зменшили кількість спроб штурмувати позиції українських військових на Таврійському напрямку, але продовжують атакувати цивільну інфраструктуру
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Російські окупанти зменшили кількість штурмових дій, але продовжують цинічно ігнорувати закони та звичаї ведення війни - вдарили ракетами із ЗРК С-300 по цивільному медичному закладу на Донеччині", - йдеться в повідомленні.
Крім того, протягом минулої доби ворог на цьому напрямку завдав 4 ракетних удари, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 637 артилерійських обстрілів.
Водночас загальні втрати ворога склали 339 осіб. ЗСУ знищили 5 одиниць ворожої військової техніки, зокрема, 1 ББМ та 2 артилерійські системи.
- За даними Генштабу, протягом доби загалом на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Українські військові на Херсонському напрямку надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра. Водночас втрати окупантів серед особового складу вже сягнули 319 тисяч.
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