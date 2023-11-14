Російські війська вдарили по Козачій Лопані на Харківщині: постраждали троє цивільних
Уранці вівторка, 14 листопада, росіяни завдали декілька ударів з різних видів зброї по селищу Козача Лопань Харківської області, унаслідок чого поранення отримали троє людей
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко та Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, близько 09:15 російська армія здійснила артилерійський обстріл приватного житлового сектору у селищі.
Фото: Харківська прокуратура
Осколкових поранень зазнали місцеві мешканці - 77-річний чоловік та ще один цивільний 70 років.Наразі їхній стан стабільний, медики надають потерпілим необхідну допомогу.
Також лікарі госпіталізували 85-річну маломобільну жінку, яку дістали з-під завалів одного з пошкоджених будинків.
Фото: Харківська прокуратура
До того ж внаслідок обстрілів у Козачій Лопані пошкоджено декілька приватних будинків. Профільні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.
Фото: Харківська прокуратура
- Крім того, цього ж дня російська окупаційна армія вдарила по Нікополю Дніпропетровської області трьома дронами-камікадзе, внаслідок чого загинула людина.
- А також росіяни обстріляли Корабельний район міста Херсон та село Осокорівка. Через ворожі атаки троє людей зазнали поранень.
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