Російські війська вдарили по Козачій Лопані на Харківщині: постраждали троє цивільних

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко та Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 09:15 російська армія здійснила артилерійський обстріл приватного житлового сектору у селищі.

Фото: Харківська прокуратура

Осколкових поранень зазнали місцеві мешканці - 77-річний чоловік та ще один цивільний 70 років.Наразі їхній стан стабільний, медики надають потерпілим необхідну допомогу.

Також лікарі госпіталізували 85-річну маломобільну жінку, яку дістали з-під завалів одного з пошкоджених будинків.

Фото: Харківська прокуратура

До того ж внаслідок обстрілів у Козачій Лопані пошкоджено декілька приватних будинків. Профільні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Фото: Харківська прокуратура