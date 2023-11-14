Окупанти вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе: є загиблий і поранений
Удень 14 листопада російська окупаційна армія вдарила по Нікополю Дніпропетровської області трьома дронами-камікадзе, внаслідок чого загинула людина
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Російські терористи вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе. Постраждав 72-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості", - написав чиновник.
Він уточнив, що внаслідок прильоту також є загиблий.
Збитки, яких завдали окупанти, уточнюються.
- 13 листопада росіяни обстріляли Нікополь і Покровську громаду з важкої артилерії, внаслідок чого дістав поранення 42-річний чоловік.
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