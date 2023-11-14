Окупанти вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе: є загиблий і поранений

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Російські терористи вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе. Постраждав 72-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості", - написав чиновник.

Він уточнив, що внаслідок прильоту також є загиблий.

Збитки, яких завдали окупанти, уточнюються.