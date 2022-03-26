Російські війська вдарили з важкої артилерії по будинках на Київщині, постраждала дитина

Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов.

Внаслідок удару зруйновано щонайменше 5 будинків та є постраждалі серед цивільного населення, серед них дитина.



"Ворог вкотре вдарив з важкої артилерії по населених пунктах Київщини. Зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина. Як бачимо, окупанти гатять куди завгодно, по житлових кварталах, об’єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках. Цинічно винищують із "градів" громадян і їх оселі", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що слідчі поліції Київщини вже ретельно задокументували понад 250 фактів воєнних злочинів агресора у Київській області, які будуть використані в Міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями.

Нагадаємо, на Житомирщині упродовж 25 березня російські окупанти здійснили два ракетних обстріли.

Додамо, окупанти порушили "режим тиші" 26 березня. Вони завдали ударів по найбільших містах Луганщини.

На Харківщині росіяни обстріляли меморіал жертвам Голокосту.