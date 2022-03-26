Російські війська вдарили з важкої артилерії по будинках на Київщині, постраждала дитина
Російські війська знову вдарили із важкої артилерії по населених пунктах Київської області, є постраждалі, у тому числі дитина
Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов.
Внаслідок удару зруйновано щонайменше 5 будинків та є постраждалі серед цивільного населення, серед них дитина.
"Ворог вкотре вдарив з важкої артилерії по населених пунктах Київщини. Зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина. Як бачимо, окупанти гатять куди завгодно, по житлових кварталах, об’єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках. Цинічно винищують із "градів" громадян і їх оселі", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що слідчі поліції Київщини вже ретельно задокументували понад 250 фактів воєнних злочинів агресора у Київській області, які будуть використані в Міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями.
- Нагадаємо, на Житомирщині упродовж 25 березня російські окупанти здійснили два ракетних обстріли.
- Додамо, окупанти порушили "режим тиші" 26 березня. Вони завдали ударів по найбільших містах Луганщини.
- На Харківщині росіяни обстріляли меморіал жертвам Голокосту.
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