На Житомирщині окупанти обстріляли дві військові частини, – голова ОВА
На Житомирщині упродовж 25 березня російські окупанти здійснили два ракетних обстріли
Про це повідомляє голова ОВА Віталій Бунечко.
"На жаль, продовжуються напади на громади Житомирщини та атаки на військові об'єкти. Ми переможемо, бо ми єдині", – заявтв він.
Голова ОВА розповів, що ворог цілився у військові частини у Житомирі та Житомирському районі. Постраждалих або загиблих внаслідок обстрілу, на щастя, немає.
"Також була спроба третього обстрілу. Однак спрацювала ППО", – додав Бунечко.
- Нагадаємо, російські окупанти порушили "режим тиші" 26 березня. Вони завдали ударів по найбільших містах Луганщини.
- На Харківщині росіяни обстріляли меморіал жертвам Голокосту.
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