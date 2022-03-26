На Житомирщині окупанти обстріляли дві військові частини, – голова ОВА

Про це повідомляє голова ОВА Віталій Бунечко.



"На жаль, продовжуються напади на громади Житомирщини та атаки на військові об'єкти. Ми переможемо, бо ми єдині", – заявтв він.

Голова ОВА розповів, що ворог цілився у військові частини у Житомирі та Житомирському районі. Постраждалих або загиблих внаслідок обстрілу, на щастя, немає.



"Також була спроба третього обстрілу. Однак спрацювала ППО", – додав Бунечко.



Нагадаємо, російські окупанти порушили "режим тиші" 26 березня. Вони завдали ударів по найбільших містах Луганщини.

На Харківщині росіяни обстріляли меморіал жертвам Голокосту.

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