Окупанти завдали удару по Лисичанську "Точкою-У", – ОВА

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



В суботу 26 березня, у день, коли необхідно було дотримуватися "режиму тиші", окупанти відкрили вогонь по Лисичанську і Сєвєродонецьку.



"Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню. Росія вдарила по місту ракетою "Точка-У" та градами", – йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА наголошує, що непроста ситуація склалася і в Сєвєродонецьку. Там внаслідок обстрілів загорівся продуктовий склад, два житлові та кілька дачних будинків. Окрім того, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги. Травмована одна жінка.

Нагадаємо, основні зусилля окупанти зосередили на захопленні міст Попасна, Рубіжне та наступу на Сєвєродонецьк.

Додамо, росіяни на катерах намагалися підійти до узбережжя Одещини, але отримали гідну відсіч.