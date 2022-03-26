Окупанти завдали удару по Лисичанську "Точкою-У", – ОВА
Російські окупанти порушили "режим тиші" 26 березня. Вони завдали ударів по найбільших містах Луганщини
Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
В суботу 26 березня, у день, коли необхідно було дотримуватися "режиму тиші", окупанти відкрили вогонь по Лисичанську і Сєвєродонецьку.
"Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню. Росія вдарила по місту ракетою "Точка-У" та градами", – йдеться в повідомленні.
Очільник ОВА наголошує, що непроста ситуація склалася і в Сєвєродонецьку. Там внаслідок обстрілів загорівся продуктовий склад, два житлові та кілька дачних будинків. Окрім того, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги. Травмована одна жінка.
- Нагадаємо, основні зусилля окупанти зосередили на захопленні міст Попасна, Рубіжне та наступу на Сєвєродонецьк.
- Додамо, росіяни на катерах намагалися підійти до узбережжя Одещини, але отримали гідну відсіч.
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