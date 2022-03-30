Російські війська відступають до Білорусі та РФ для переформування, – Міноборони Великої Британії
Зазнавши великих втрат, війська Росії змушені повертатися на територію Білорусі та РФ. Вони відступають для переформування і поповнення запасів, кажуть у розвідці Британії
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
"Така активність чинить додатковий тиск на і без того напружену логістику Росії і демонструє труднощі, з якими стикається Росія при реорганізації своїх підрозділів в передових районах України", – йдеться в повідомленні.
Британська розвідка стверджує, що Росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої обмежені можливості наземного маневрування масованими артилерійськими і ракетними ударами.
"Заявлене Росією зосередження уваги на наступі в Донецьку і Луганську, ймовірно, є мовчазним визнанням того, що вона щосили намагається підтримувати більш ніж один значний напрямок наступу", – додають у відомстві.
- Нагадаємо, у Міноборони Великобританії вважають, що заяви російської влади про виведення військ з київського регіону можуть свідчити про визнання Росією втрати своєї ініціативи в області.
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