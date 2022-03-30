Росія фактично визнала втрату воєнної ініціативи на Київщині, - Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.



"Неодноразові невдачі росіян та успішні контратаки українських військ означають, що Росія не досягла мети оточити Київ. Заяви Росії щодо зниження активності навколо Києва та звіти про виведення деяких російських підрозділів із цих районів можуть свідчити про визнання Росією того, що вона втратила ініціативу в регіоні. Ймовірно, що Росія намагатиметься перевести бойову міць з півночі на наступ у Донецькій та Луганській областях", - вважають у Міноборони.

29 березня російська делегація після переговорів заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках

Та згодом представник Росії на переговорах уточнив, що деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

У Генштабі ЗСУ вважають, що “відведення військ” РФ, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва ЗСУ.