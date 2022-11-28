Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Армія РФ здійснила близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільних об’єктах.

"Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет", - пише пресслужба.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Слобожанському напрямку російські окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині.

На Лиманському напрямку російські окупанти зосереджують на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли з усього спектру артилерії неподалік Макіївки і Невського Луганської області та Ямполівки і Торського на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує наступати. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку загарбники обстріляли з артилерії позиції ЗСУ та райони населених пунктів Вугледар та Нескучне, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку російські окупанти обороняються. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам’янське Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник оборонює позиції на тимчасово зайнятих територіях. Не припиняє артобстріли населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон.