Російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.



"Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей. Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами, хоча б у якомусь місті нашої Держави, хоча б якомусь селі. А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий. На якому вони отримають тільке одне покарання, одне на всіх - вічний підвал, навічно під бомбами, без їжі, води і тепла. За все, що вони наробили проти наших людей", - сказав президент України Володимир Зеленський.



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