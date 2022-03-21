Російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що на російських військових чекають вічні муки за злочини, які вони роблять проти українського народу
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей. Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами, хоча б у якомусь місті нашої Держави, хоча б якомусь селі. А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий. На якому вони отримають тільке одне покарання, одне на всіх - вічний підвал, навічно під бомбами, без їжі, води і тепла. За все, що вони наробили проти наших людей", - сказав президент України Володимир Зеленський.
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