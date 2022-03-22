Російські військові обстрілюють північ Житомирщини з "Градів", – голова ОВА
Територіальні громади на півночі Житомирщини російські військові обстрілюють із реактивних систем залпового вогню "Град".
Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
"За вчора не було авіаційних ударів по Житомирщині, але ворог продовжує хаотично обстрілювати з різних своїх артилерійських знарядь наші північні райони",– розповів Бунечко.
За його словами, знову були обстріляні з "Градів" села в Малинській та Народицькій громадах. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
- Нагадаємо, в ніч на 22 березня російські війська обстріляли з "Градів" два населені пункти на межі з Херсонщиною.
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