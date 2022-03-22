Російські військові обстрілюють північ Житомирщини з "Градів", – голова ОВА

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.





"За вчора не було авіаційних ударів по Житомирщині, але ворог продовжує хаотично обстрілювати з різних своїх артилерійських знарядь наші північні райони",– розповів Бунечко.



За його словами, знову були обстріляні з "Градів" села в Малинській та Народицькій громадах. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня російські війська обстріляли з "Градів" два населені пункти на межі з Херсонщиною.