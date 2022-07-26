Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі.

Російські окупанти зранку обстрілюють прикордонні села Чернігівщини з мінометів та артилерії.

"Сьогодні, 26 липня, із самого ранку ворог обстрілює прикордоння Чернігівщини. Після 6-ї ранку обстріл села Леонівка, ймовірно з міномета 120 мм, до 10 вибухів. Між 10:00 та 11:00 обстріли біля села Гірськ, ймовірно зі ствольної артилерії, 15 вибухів", - пише Чаус.

Також повідомляється, що наразі інформація про загиблих людей чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

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Вночі на 26 липня російські війська обстріляли Слобідський район Харкова.

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