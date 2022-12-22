Російські загарбники 6 разів намагалися штурмувати лінію фронту на Луганщині: наші захисники знищили 93 окупантів, ще 113 — поранили
Протягом доби, 22 грудня, росіяни 6 разів намагалися штурмувати лінію фронту на Луганському напрямку, проте всі атаки ворога були відбиті. ЗСУ ліквідували 93 окупантів та поранили 113
Про це повідомила Луганська ОВА, посилаючись на речника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого.
Також зазначається, що нашим воїнам вдалося підбити один танк Т-80, один БМП-3 та броньований „Тигр“. Українські артилеристи знищили одну гаубицю противника, міномет і польовий склад з боєприпасами.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ закріпились у Білогорівці та мають успіх від Сватова до Кремінної, але окупантів дуже багато.
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