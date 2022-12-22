Про це повідомила Луганська ОВА, посилаючись на речника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого.

Також зазначається, що нашим воїнам вдалося підбити один танк Т-80, один БМП-3 та броньований „Тигр“. Українські артилеристи знищили одну гаубицю противника, міномет і польовий склад з боєприпасами.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ закріпились у Білогорівці та мають успіх від Сватова до Кремінної, але окупантів дуже багато.

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