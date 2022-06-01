Дипломат поділився деталями в етері Еспресо.

"У західноєвропейському політичному класі багато людей досі переконані, що Помаранчева революція 2004 р в Україні була інспірована Сполученими Штатами Америки. Російське лобі в Західній Європі є надзвичайно сильним та ефективним. Російська дезінформаційна екосистема є неймовірно ефективною. З такими інструментами, як Sputnik, Russia Today і соціальні мережі, режим Путіна міг поширювати брехню й маніпулювати інформацією у європейських країнах", - зазначив Мінґареллі.

Дипломат додав, що через вплив російської пропаганди європейці не розуміють суті путінського режиму в Росії.

"Дуже багато людей у Західній Європі не розуміють суті путінського режиму й не знають, що в Росії немає політичної опозиції. Європейці не розуміють, що Росія не приймає суверенітет своїх сусідів: Білорусі, України, Молдови, Грузії, Вірменії", - зауважив Хюґ Мінґареллі.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які ворог продукував станом на ранок 25 травня.

29 квітня омбудсман Людмила Денісова повідомила, що РФ поширює фейки про те, що українські біженці нібито завдають незручностей мешканцям ЄС, а європейці менше підтримують Україну.

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