Російські засоби дезінформації надзвичайно ефективні: європейці думають, що Помаранчеву революцію інспірували США, - дипломат Мінґареллі
Глава представництва ЄС в Україні 2016-2019 рр. Хюґ Мінґареллі розповів, що російська пропаганда в Європі надзвичайно сильна, тому європейці досі переконані, що Помаранчеву революцію 2004 року інспірували Сполучені Штати Америки
Дипломат поділився деталями в етері Еспресо.
"У західноєвропейському політичному класі багато людей досі переконані, що Помаранчева революція 2004 р в Україні була інспірована Сполученими Штатами Америки. Російське лобі в Західній Європі є надзвичайно сильним та ефективним. Російська дезінформаційна екосистема є неймовірно ефективною. З такими інструментами, як Sputnik, Russia Today і соціальні мережі, режим Путіна міг поширювати брехню й маніпулювати інформацією у європейських країнах", - зазначив Мінґареллі.
Дипломат додав, що через вплив російської пропаганди європейці не розуміють суті путінського режиму в Росії.
"Дуже багато людей у Західній Європі не розуміють суті путінського режиму й не знають, що в Росії немає політичної опозиції. Європейці не розуміють, що Росія не приймає суверенітет своїх сусідів: Білорусі, України, Молдови, Грузії, Вірменії", - зауважив Хюґ Мінґареллі.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які ворог продукував станом на ранок 25 травня.
- 29 квітня омбудсман Людмила Денісова повідомила, що РФ поширює фейки про те, що українські біженці нібито завдають незручностей мешканцям ЄС, а європейці менше підтримують Україну.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе