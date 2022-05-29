Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.

"Медіа РФ поширюють інформацію про "втому" жителів Європи від українців, незручності, які вони спричиняють громадянам європейських країн та росіянам, що проживають в Європі, а також розповідають, що підтримка громадян України в Європі з кожним днем стає менш активною", - зауважила вона.

Людмила Денісова назвала створення негативного образу українців за кордоном черговою російською маніпуляцією в спробах нівелювати світову підтримку України, поширити ненависть до країни серед російськомовних мешканців ЄС і спонукати до дискримінації. Російська пропаганда діє здебільшого на "внутрішнього споживача", що доводить підтримка українців на державному рівні країн ЄС і серед пересічних європейців.

"Неприпустимість дискримінації шукачів захисту за ознакою країни їхнього походження передбачена статтею 3 Конвенції про статус біженців 1951 року. Попри зусилля рф дискредитувати українців, Україна - це Європа, як би агресор не намагався переконати світ у зворотньому", - наголосила омбудсман.

3 мільйони українських біженців із сусідніх з Україною держав виїжджають далі в Європу.

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