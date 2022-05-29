Російська пропаганда цілеспрямовано дискредитує українських біженців у ЄС
РФ поширює фейки про те, що українські біженці нібито завдають незручностей мешканцям ЄС, а європейці менше підтримують Україну
Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.
"Медіа РФ поширюють інформацію про "втому" жителів Європи від українців, незручності, які вони спричиняють громадянам європейських країн та росіянам, що проживають в Європі, а також розповідають, що підтримка громадян України в Європі з кожним днем стає менш активною", - зауважила вона.
Людмила Денісова назвала створення негативного образу українців за кордоном черговою російською маніпуляцією в спробах нівелювати світову підтримку України, поширити ненависть до країни серед російськомовних мешканців ЄС і спонукати до дискримінації. Російська пропаганда діє здебільшого на "внутрішнього споживача", що доводить підтримка українців на державному рівні країн ЄС і серед пересічних європейців.
"Неприпустимість дискримінації шукачів захисту за ознакою країни їхнього походження передбачена статтею 3 Конвенції про статус біженців 1951 року. Попри зусилля рф дискредитувати українців, Україна - це Європа, як би агресор не намагався переконати світ у зворотньому", - наголосила омбудсман.
- 3 мільйони українських біженців із сусідніх з Україною держав виїжджають далі в Європу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе