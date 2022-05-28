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3 мільйони українських біженців із сусідніх з Україною держав виїжджають далі в Європу, - ООН

28 травня, 2022 субота
14:35
біженці з України біженці

За даними УВКБ ООН, українці залишають країни, що межують з Україною. Найбільше українських біженців у не сусідніх країнах є в Німеччині, Чехії та Італії

Про це пише TRT World. 

Організація Об’єднаних Націй заявила, що з понад 6,6 мільйона українських біженців, які виїхали до сусідніх країн, 2,9 мільйона переїхали до інших європейських країн.

"За останніми даними, які ми маємо... 2,9 мільйона біженців виїхали за межі сусідніх з Україною країн", - сказала речниця УВКБ ООН Шабіа Манту на брифінгу в Женеві.

За даними відомства, загалом після російського вторгнення з країни виїхали 6 659 220 українців. З них понад 3,5 мільйона вирушили до Польщі. Близько 100 000 біженців щодня прибували до польського кордону на початку березня, але протягом травня їх кількість зменшилась до 20 000. 

Понад 1,1 мільйона людей зареєструвалися в Польщі та отримали державний ідентифікаційний номер, який дає їм доступ до державних послуг. Близько 94% зареєстрованих – жінки та діти. 

"Ми також спостерігали більше "маятникових" рухів, коли люди їздять туди-сюди через кордон з Україною з різних причин, включаючи відвідування сімей, перевірку їхнього майна або повернення на роботу. Однак Польща очікує й надалі приймати значну кількість біженців, враховуючи значне внутрішнє переміщення, масові руйнування та військові дії, що тривають в Україні", – сказала прессекретар УВКБ ООН Ольга Саррадо.

  • Повернувшись з-за кордону, українці порівняли життя там і на Батьківщині.

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