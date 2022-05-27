Повернувшись з-за кордону, українці порівняли життя там і на Батьківщині

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Результати опитування свідчать, що найбільше людям до вподоби графік роботи магазинів, співвідношення ціна-якість у сфері краси і діджиталізація послуг в Україні.

"Крім цього, українці краще оцінили вдома менталітет та уклад життя, а також людей і взаємовідносини, розмір комунальних тарифів та можливості власного розвитку", - йдеться у повідомленні.

За кордоном українцям більше сподобалось облаштування міст, дотримання законів, розміри зарплати, сортування сміття та створення умов для людей з інвалідністю.

Застосунок "Дія" отримав дві нагороди від британської премії D&AD Awards.

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