Повернувшись з-за кордону, українці порівняли життя там і на Батьківщині
Українці, які повернулися з-за кордону, розповіли у яких сферах вдома краще. Графік роботи магазинів і діджиталізація послуг – у топі. Опитування проводила платформа Gradus Research.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Результати опитування свідчать, що найбільше людям до вподоби графік роботи магазинів, співвідношення ціна-якість у сфері краси і діджиталізація послуг в Україні.
"Крім цього, українці краще оцінили вдома менталітет та уклад життя, а також людей і взаємовідносини, розмір комунальних тарифів та можливості власного розвитку", - йдеться у повідомленні.
За кордоном українцям більше сподобалось облаштування міст, дотримання законів, розміри зарплати, сортування сміття та створення умов для людей з інвалідністю.
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