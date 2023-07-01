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Війна з Росією: хроніка
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Російських військових карають за підписки на телеграм-канали вагнерівців, - рух АТЕШ

1 липня, 2023 субота
22:44
Війна з Росією путін пригожин

В армії Росії тривають перевірки: шукають осіб, які підтримують ПВК Вагнера та Євгена Пригожина

Про це повідомляє військово-партизанський рух "Атеш".

За інформацією джерела, у 200-й окремій мотострілецькій бригаді перевіряють телефони російських військових. Зокрема, карають за підписки на телеграм-канали пов'язані з ПВК Вагнера.

А в 57-й ОМСБр – проводяться "патріотичні" бесіди, вихваляють міністра оборони РФ Сергія Шойгу і очільника терористичної держави Володимира Путіна, а також критикують діяльність ПВК Вагнера.

"Буде продовження. Опозиція в армії Росії", - пише АТЕШ.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
Володимир Путін
російська армія
Сергій Шойгу
окуповані території
окупанти
Військові новини
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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