Російський безпілотник скинув на Сумщину вибухівку

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Російські військові із мінометів обстріляли Краснопільську громаду. 8 мін вибухнули на нашій території. А також скинули вибухівку із безпілотника на прикордоння", - пише Живицький.

В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.

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