Російський безпілотник скинув на Сумщину вибухівку
У четвер, 19 січня, російські терористи обстріляли Сумську область
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Російські військові із мінометів обстріляли Краснопільську громаду. 8 мін вибухнули на нашій території. А також скинули вибухівку із безпілотника на прикордоння", - пише Живицький.
В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.
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