Російський диктатор хоче захопити весь Донбас, а його генерали — перейти до оборони, - The Telegraph
Путін досі програє, і короткострокові успіхи насправді погіршують його становище
Про це пише The Telegraph.
Російський диктатор хоче захопити весь Донбас, але його генерали, ймовірно, захочуть перейти до оборони та утримувати теперішню лінію. Сили для наступу в росіян вичерпуються, і немає жодних ознак, що Москва зможе швидко їх відновити. Російські генерали будуть сподіватися на переваги захисту, що б Захід не передав Україні, — зазначає газета.
Подальше просування на Донбасі вимагатиме від росіян довші лінії захисту, що ускладнюватиме оборону від неминучої контратаки українців. Росіянам банально бракує людей. До того ж контролювати ще більшу територію буде дедалі складніше.
Газета наводить приблизні цифри втрат російського війська: від 15 до 30 тис. загиблих. Натомість Україна повністю мобілізована, а Путін остерігається оголосити мобілізацію, зважаючи на подіння рейтингу і врешті - визнання того факту, що веде війну проти України, а не "спецоперацію".
The Telegraph констатує, що Путін 20 років вибудовував армію, і змарнував її у війні з Україною. А разом із падінням ВВП РФ на чверть, в нього не буде коштів відновлювати зруйновані його армією окуповані міста.
"Диктатор може вважати, що перемога не за горами, – ще кілька "поштовхів" і Україна піде на його умови, а Захід відступить. Та що б не казав Кіссінджер, українці навряд чи погодяться на територіальні поступки, навіть якщо президент Зеленський буде готовий".
Путін теж не хоче відступати. Знадобиться ще більше втрат, більше страждань і більше розлючених еліт, перш ніж він на це піде, — підсумовує The Telegraph.
- 30 травня ексголова Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж в ефірі Еспресо заявив, що у Росії вичерпуються людські запаси: вони залучають випускників училищ та підіймають запасників.
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