Російський диктатор хоче захопити весь Донбас, а його генерали — перейти до оборони, - The Telegraph

Про це пише The Telegraph.

Російський диктатор хоче захопити весь Донбас, але його генерали, ймовірно, захочуть перейти до оборони та утримувати теперішню лінію. Сили для наступу в росіян вичерпуються, і немає жодних ознак, що Москва зможе швидко їх відновити. Російські генерали будуть сподіватися на переваги захисту, що б Захід не передав Україні, — зазначає газета.

Подальше просування на Донбасі вимагатиме від росіян довші лінії захисту, що ускладнюватиме оборону від неминучої контратаки українців. Росіянам банально бракує людей. До того ж контролювати ще більшу територію буде дедалі складніше.

Газета наводить приблизні цифри втрат російського війська: від 15 до 30 тис. загиблих. Натомість Україна повністю мобілізована, а Путін остерігається оголосити мобілізацію, зважаючи на подіння рейтингу і врешті - визнання того факту, що веде війну проти України, а не "спецоперацію".

The Telegraph констатує, що Путін 20 років вибудовував армію, і змарнував її у війні з Україною. А разом із падінням ВВП РФ на чверть, в нього не буде коштів відновлювати зруйновані його армією окуповані міста.

"Диктатор може вважати, що перемога не за горами, – ще кілька "поштовхів" і Україна піде на його умови, а Захід відступить. Та що б не казав Кіссінджер, українці навряд чи погодяться на територіальні поступки, навіть якщо президент Зеленський буде готовий".

Путін теж не хоче відступати. Знадобиться ще більше втрат, більше страждань і більше розлючених еліт, перш ніж він на це піде, — підсумовує The Telegraph.

30 травня ексголова Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж в ефірі Еспресо заявив, що у Росії вичерпуються людські запаси: вони залучають випускників училищ та підіймають запасників.

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