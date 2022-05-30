English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Росії вичерпуються людські запаси: вони залучають випускників училищ та підіймають запасників, - генерал Маломуж
Ексклюзив

У Росії вичерпуються людські запаси: вони залучають випускників училищ та підіймають запасників, - генерал Маломуж

30 травня, 2022 понедiлок
20:11
війна з Росією Микола Маломуж

Ексголова Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж вважає, що Україна повинна підходити комплексно до війни. Готувати системні операції, щоб війна не затягнулася

Таку думку він висловив в етері програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на "Еспресо".

"Повинна бути готова економіка, фінансова сфера, операції з підтримки України до будь-яких сценаріїв та будь-яких термінів війни. Ми маємо ресурси, мобілізовану мотивовану армію, а це 700 тис. силовиків, які воюють на фронті. Іде мобілізація, підготовка, навчання по новітньому озброєнню. Наша сильна та мотивована потужність навчена й повинна залучити усі ресурси, щоб звільнити території України. Шанси є. У Росії вичерпуються людські запаси. Вони вже залучають не тільки випускників військових училищ, а навіть тих, хто знаходиться на території Криму, у контрольованих Росією Донецькій та Луганській області, підіймають запасників, які не мотивовані, які сьогодні вже протестують. У них закінчився термін ротації", - підкреслив Маломуж.

Також генерал додав, що треба діяти на упередження. Воювати довго - це виснажливий формат для України.

"Використовуючи наші можливості й ресурси треба готувати ефективну, не затяжну війну. Воювати довго - це формат виснажливий для України, для Європи та інших країн, які нас підтримують. Сьогодні концентрація потужних сил, які є в Україні, наші позиції з партнерами, новітня зброя, стратегічні ракетні комплекси, протиповітряна оборона, технічні війська, протикорабельні системи - це та потужність, яка на порядок вище російської. Це потужність, яка буде залучена комплексно. Треба показати нашу силу й злагодженість з нашими партнерами та почати багатоканальні дії у напрямку основних ударів", - наголосив Маломуж.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
протикорабельні ракети
29 травня, 2022 неділя
Якщо "Гарпун" стоятиме під Миколаєвом, то можна буде вражати цілі у Севастополі, - генерал-майор запасу Чумак
Макрон Путін
29 травня, 2022 неділя
У МВС розповіли подробиці переговорів, які Росія вела із Заходом за спиною України
ядерна зброя рф ракета
29 травня, 2022 неділя
Посол РФ у Британії розповів, у якому випадку кремль може застосувати ядерну зброю
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.78
    Купівля 34.78
    Продаж 35.87
  • EUR
    Купівля 36.81
    Продаж 38.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
30 травня
20:21
Путін
Путін підписав указ, який передбачає прискорене набуття російського громадянства для сиріт, насильно вивезених з України в РФ
20:14
На фото Збройні сили України
Українські військові вибили росіян із Миколаївки на Херсонщині, спричинивши паніку серед окупантів, - Генштаб ЗСУ
20:10
ДНР
Терорист "ДНР" заявив, що деяких українських полонених "засудять до смертної кари"
20:09
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
30 бойових літаків Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню
19:47
Михайло Подоляк
У кожному порту на мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт, - Подоляк про судна, які вивозять крадене українське зерно до Сирії
19:42
Ексклюзив
Мелітополь
Орки злякались вибуху біля будинку колаборанта Балицького: протягом дня посилено патрулюють Мелітополь, — депутат Запорізької райради Кирильчук
19:30
Людмила Денісова
Денісова заявила, що її планують звільнити за вказівкою Офісу президента, а її дочку викликають на допити
19:30
Петро Порошенко
Порошенко: Саміт НАТО у Мадриді має бути історичним з трьох причин. Перша – Фінляндія, друга – Швеція, а третя це – Україна
19:27
ЄС
Боррель впевнений, що ЄС ухвалить шостий пакет санкцій на саміті лідерів, Мішель заявив, що "час для цього настав зараз"
19:10
Споживчі ціни в травні зросли на 17%, – оцінка НБУ
18:54
Ексклюзив
Олаф Шольц
Німеччина повинна залишити подвійні стандарти, інакше вона не зможе претендувати на лідерство в Європі, - дипломат Чалий
18:49
Ердоган Путін
Едроган запропонував Путіну провести зустріч у форматі Росія-Україна-ООН в Стамбулі
18:40
Ексклюзив
Херсон
На Півдні рашисти вирішили самі вбитися своїми атаками в нашу оборону, – військовий експерт Киричевський
18:35
збитий літак
"Запорізький месник": строковик Нацгвардії з ПЗРК збив 3 літаки РФ за півтора місяця
18:32
дитсадки, діти
У Києві з 1 червня відкриють частину дитсадків, - Кличко
18:14
Газова голка Кремля
Газпром повідомив компанію з Нідерландів про зупинку постачання газу з 31 травня
17:53
мавпяча віспа
У Нігерії зафіксували смерть від мавпячої віспи
17:39
аміак
На Донеччині стався витік аміаку
17:32
Байден підписав закон про ленд-ліз
Байден заперечив плани США надати Україні ракетні комплекси для ударів по території РФ, - Reuters
17:31
Ексклюзив
Шольц і Макрон
Підтримка України стала питанням внутрішньополітичної боротьби багатьох лідерів Заходу, - нардепка Рудик
17:29
Віктор Орбан
"Зараз немає жодного компромісу": Орбан заявив про нові умови підтримки нафтового ембарго проти РФ
17:20
Ексклюзив
Микола Маломуж
Смерть Путіна - це чергова спецоперація Росії, - генерал Маломуж
17:05
Еспресо
Радник голови ОП Подоляк підтвердив політичний характер відключення “Еспресо” з Т2
17:02
Ексклюзив
Віктор Ягун
Сподіватись на бунти в Росії можна лише, якщо там все рухне, — генерал-майор Ягун
17:02
Військові на CAESAR
Франція надішле Україні ще гаубиць Caesar
16:58
гроші
У столиці викрили шахрая, який продав 800 фальшивих прескарт із псевдоакредитацією Міноборони
16:54
Михайло Подоляк, Офіс президента
Подоляк пояснив відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу "нарцисизмом" Порошенка, якого звинуватив у "завданні збитків"
16:50
Служба безпеки України
Звільнений очільник харківської СБУ Дудін зажадав від Зеленського спростувати закиди про бездіяльність і вибачитися перед працівниками структури
16:46
Урсула фон дер Ляєн
Шостий пакет санкцій ЄС проти РФ не погодять на саміті лідерів Євросоюзу, - фон дер Ляєн
16:26
Газпром
Данія відмовилась від оплати рублями за російський газ та готова до відключення, - Bloomberg
16:22
Netflix
Американська компанія Netflix офіційно пішла з Росії
16:06
Оновлено
На Луганщині загинув французький журналіст
На Луганщині французький журналіст загинув через обстріл окупантами евакуаційного автомобіля
15:53
Ексклюзив
Раміс Юнус
США і Велика Британія протистоять Старій Європі за перемогу України, - Юнус
15:40
ПриватБанк
ПриватБанк до кінця літа продовжив пільгове кредитування за ставкою 1,7% на місяць
15:33
Брифінг родин захисників
"Жінки зі сталі". Рідні захисників Маріуполя й Азовсталі створили раду, яка координуватиме процес їхнього повернення додому
15:22
Бійці Азовсталі, які покинули завод
"Куди б ми не стукали зараз - нам відкривають": родичі захисників Азовсталі розповіли, що комунікують з владою України і третіх країн у питанні повернення рідних
15:12
Ексклюзив
"Україна обов'язково повернеться": Порошенко звернувся до людей, які залишились на тимчасово окупованих територіях
15:00
Микола Жирнов
У КМВА попередили, що небезпека повторного наступу ворога на Київ залишається
14:56
Тетяна Харько - сестра командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського
Закликаю всі організації, суспільство і блогерів говорити про героїв Азовсталі, щоб повернути їх додому, - сестра морпіха Сергія Волинського (Волини)
14:47
Андрій Єрмак
Були складні перемовини, але ЄС може узгодити шостий пакет санкцій проти РФ уже сьогодні, - Єрмак
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV