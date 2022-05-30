Таку думку він висловив в етері програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на "Еспресо".

"Повинна бути готова економіка, фінансова сфера, операції з підтримки України до будь-яких сценаріїв та будь-яких термінів війни. Ми маємо ресурси, мобілізовану мотивовану армію, а це 700 тис. силовиків, які воюють на фронті. Іде мобілізація, підготовка, навчання по новітньому озброєнню. Наша сильна та мотивована потужність навчена й повинна залучити усі ресурси, щоб звільнити території України. Шанси є. У Росії вичерпуються людські запаси. Вони вже залучають не тільки випускників військових училищ, а навіть тих, хто знаходиться на території Криму, у контрольованих Росією Донецькій та Луганській області, підіймають запасників, які не мотивовані, які сьогодні вже протестують. У них закінчився термін ротації", - підкреслив Маломуж.



Також генерал додав, що треба діяти на упередження. Воювати довго - це виснажливий формат для України.



"Використовуючи наші можливості й ресурси треба готувати ефективну, не затяжну війну. Воювати довго - це формат виснажливий для України, для Європи та інших країн, які нас підтримують. Сьогодні концентрація потужних сил, які є в Україні, наші позиції з партнерами, новітня зброя, стратегічні ракетні комплекси, протиповітряна оборона, технічні війська, протикорабельні системи - це та потужність, яка на порядок вище російської. Це потужність, яка буде залучена комплексно. Треба показати нашу силу й злагодженість з нашими партнерами та почати багатоканальні дії у напрямку основних ударів", - наголосив Маломуж.

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