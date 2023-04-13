Російський експорт до Німеччини впав на 91%
Від початку повномасштабного вторгнення РФ стала значно менш важливою в сегменті німецької зовнішньої торгівлі: її експорт до ФРН впав на 91%
Про це пише Tagesschau.
За даними німецького Федерального статистичного управління у Вісбадені, у лютому 2023 року місячна вартість всього імпорту товарів з Росії становила лише близько 300 мільйонів євро, що на 91% менше, ніж роком раніше.
"24 лютого 2022 року постачання російських енергоносіїв, які відігравали важливу роль у торгівлі між двома державами до початку війни, різко скоротився. Імпорт російської сирої нафти та природного газу впав з 2,2 мільярда євро в лютому 2022 року до лише 4,2 мільйона євро через рік (мінус 99,8%). Імпорт коксу та нафтопродуктів скоротився з 353 мільйонів євро до 30 мільйонів євро (мінус 91,4%). Імпорт вугілля скоротився на 92,5% до 26 млн євро", - зазначили журналісти.
Загалом Росія опустилася з 11-го на 46-те місце серед найважливіших постачальників товарів до Німеччини.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що бізнес Німеччини готовий розширювати виробництво на нашому ринку. Також Україна розраховує на підтримку й участь у повоєнному відновленні держави.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 38.12
-
EUR
Купівля 40.49Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе