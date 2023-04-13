Російський експорт до Німеччини впав на 91%

Про це пише Tagesschau.

За даними німецького Федерального статистичного управління у Вісбадені, у лютому 2023 року місячна вартість всього імпорту товарів з Росії становила лише близько 300 мільйонів євро, що на 91% менше, ніж роком раніше.

"24 лютого 2022 року постачання російських енергоносіїв, які відігравали важливу роль у торгівлі між двома державами до початку війни, різко скоротився. Імпорт російської сирої нафти та природного газу впав з 2,2 мільярда євро в лютому 2022 року до лише 4,2 мільйона євро через рік (мінус 99,8%). Імпорт коксу та нафтопродуктів скоротився з 353 мільйонів євро до 30 мільйонів євро (мінус 91,4%). Імпорт вугілля скоротився на 92,5% до 26 млн євро", - зазначили журналісти.

Загалом Росія опустилася з 11-го на 46-те місце серед найважливіших постачальників товарів до Німеччини.