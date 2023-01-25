Російський Газпромбанк зупинить перекази у доларах США через рішення американських банків

Про це йдеться в заяві банку, яку цитують російські ЗМІ.

"У зв’язку з односторонніми рішеннями американських фінансових інститутів обслуговування кореспондентських рахунків Газпромбанку в доларах США в JPMorgan Chase Bank та Bank of New York Mellon буде припинено", - зазначає пресслужба банку в повідомленні.

Клієнтів банку попросили не користуватися його послугами з транскордонних переказів у доларах, починаючи з 27 січня включно.

"Це ніяк не вплине на роботу Газпромбанку, обслуговування рахунків та депозитів наших клієнтів у доларах, а також транскордонні перекази в інших валютах продовжаться", - заявили у банку.

Раніше деякі російські банки були змушені призупинити повністю або приватно перекази в іноземній валюті (в основному в доларах та євро) завдяки діям іноземних банків-кореспондентів.

28 грудня ЗМІ повідомили, що експорт Газпрому на його ключові зовнішні ринки у 2022 році скоротився майже вдвічі через скорочення потоків до Європи після вторгнення РФ в Україну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb