Російський гелікоптер обстріляв три громади Сумщини. Пошкоджено житлові будинки 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних громад. Під вогонь потрапили Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська, Шалигинська, Свеська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська та Миропільська територіальні громади.

За добу 27 квітня зафіксовано понад 130 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів, а також пуски ракет з території РФ.

Російський гелікоптер випустив ракети по Середино-Будській, Есманській і Зноб-Новгородській громадах. Три житлові будинки були пошкоджені на Есманщині.

Про руйнування, чи жертви, в інших громадах - не повідомляють.