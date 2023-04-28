Російський гелікоптер обстріляв три громади Сумщини. Пошкоджено житлові будинки
У четвер, 27 квітня, російські терористи обстрілювали 9 територіальних громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних громад. Під вогонь потрапили Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська, Шалигинська, Свеська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська та Миропільська територіальні громади.
За добу 27 квітня зафіксовано понад 130 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів, а також пуски ракет з території РФ.
Російський гелікоптер випустив ракети по Середино-Будській, Есманській і Зноб-Новгородській громадах. Три житлові будинки були пошкоджені на Есманщині.
Про руйнування, чи жертви, в інших громадах - не повідомляють.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 38.02
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе