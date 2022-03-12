Російський генералітет проти війни – за її продовження лише Путін та Шойгу, - голова ГУР Буданов

Про це, як повідомляє "Обозрєватєль", в ефірі одного з телеканалів заявив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує Еспресо.TV.

За його словами, продовжувати війну в Росії хочуть лише президент Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу. Буданов підкреслив, що всі мрії окупантів про швидке захоплення України розбилися дуже швидко.:

"Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу, якісь спроби захопити Україну військовим шляхом, вони проваляться", – сказав він.

18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищені.

"31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких росіяни ніколи ще не мали", – зазначив Буданов.

За його словами, у військово-політичному керівництві Росії розпочалися великі проблеми:

"Зараз залишилося дві людини, які абсолютно відверто виступають за продовження бойових дій на території України, це Путін та Шойгу. Навіть генералітет РФ виступає проти. Хтось активніше, хтось просто мовчки, іноді навіть саботуючи деякі накази керівництва Росії", – додав голова ГУР.

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