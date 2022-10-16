Російський "мобік" скаржиться, що у них немає нічого, а в українців "є все". Перехоплення ГУР
Мобілізований росіянин в перехопленій ГУР розмові розповів, що в той час, як українці активно користуються сучасною технікою, в окупантів немає озброєння, а з комунікацій - тільки колодязь
Перехоплення опублікувало Головне управління розвідки у своєму телеграмі.
Окупант розповідає, що російські квадрокоптери "бояться літати в дощ", бо їх може заклинити, а градів та літаків на базі зовсім немає. В той час як українські військові добре озброєні, росіяни через нестачу зброї "не можуть взяти одне малесеньке село два тижні".
"У нас квадрокоптери в дощ бояться літати, тому що в них якісь моторчики стоять, їх може замкнути.
А в цих (українців, - ред.) і в дощ літають, і в вітер, і в сніг, і в ожеледицю і коли захочуть... Тепловізорів у нас немає... У цих (українців, - ред.) є все", - йдеться у перехопленні.
Він також розповів, що на базі немає світла, а вода є тільки з колодязя. Мобілізовані не проходять обіцяного навчання - їх одразу відправляють на фронт.
"Ті, кого зараз набирають - приїдуть сюди, як непідготовлене м'ясо", - каже окупант.
Він також зазначив, що за дезертирство росіянам погрожують тюремними строками.
- Співвідношення втрат України та Росії складає 1 до 6.5, - Міноборони.
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