Перехоплення опублікувало Головне управління розвідки у своєму телеграмі.

Окупант розповідає, що російські квадрокоптери "бояться літати в дощ", бо їх може заклинити, а градів та літаків на базі зовсім немає. В той час як українські військові добре озброєні, росіяни через нестачу зброї "не можуть взяти одне малесеньке село два тижні".

"У нас квадрокоптери в дощ бояться літати, тому що в них якісь моторчики стоять, їх може замкнути.

А в цих (українців, - ред.) і в дощ літають, і в вітер, і в сніг, і в ожеледицю і коли захочуть... Тепловізорів у нас немає... У цих (українців, - ред.) є все", - йдеться у перехопленні.

Він також розповів, що на базі немає світла, а вода є тільки з колодязя. Мобілізовані не проходять обіцяного навчання - їх одразу відправляють на фронт.

"Ті, кого зараз набирають - приїдуть сюди, як непідготовлене м'ясо", - каже окупант.

Він також зазначив, що за дезертирство росіянам погрожують тюремними строками.

Співвідношення втрат України та Росії складає 1 до 6.5, - Міноборони.

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