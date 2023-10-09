Російський олігарх Фрідман виїхав із Ізраїлю до Москви, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

"Тиждень тому я переїхав до Ізраїлю. Зараз через ситуацію, що склалася, я полетів до Москви. Коли все налагодиться, я планую повернутися в Ізраїль і жити там назавжди", — сказав Фрідман у телефонному коментарі Bloomberg.

Російський олігарх залишив Велику Британію, де мешкав з 2013 року, та переїхав до Ізраїлю за тиждень до того, як ХАМАС почав атаку на країну.

Фрідман має ізраїльське та російське громадянство. Він є засновником і основним акціонером "Альфа-груп", до складу якої входить найбільший приватний банк Росії. Фрідман переїхав до Британії в 2013 році після продажу частки у російській державній компанії "Роснефть".

Євроcоюз і Британія запровадили санкції проти Фрідмана та його партнерів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. У серпні санкції проти Фрідмана запровадили США.

"Неможливо жити у Великій Британії під санкціями", — сказав Фрідман, коли пояснював причину переїзду в Ізраїль.

Що відомо про справу Фрідмана

20 липня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс Банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Наступного дня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.

5 вересня СБУ повідомила Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

6 жовтня СБУ заявила про арешт усіх корпоративних прав Фрідмана та його партнерів в Україні, включаючи Київстар. За матеріалами правоохоронців, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали також підсанкційним російським олігархам Петру Авену та Андрію Косогову. Наразі всі троє підозрюваних перебувають за межами України.

Арешт накладено на корпоративні права з метою збереження речових доказів. Це не впливає на захист інтересів іноземних інвесторів та власників часток корпоративних прав, не перешкоджає їхній господарській діяльності та можливості отримання дивідендів.

Компанія Київстар повідомила, що санкції проти російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів не впливають на роботу оператора електронних комунікацій Київстар.