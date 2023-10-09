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У Київстарі запевнили, що арешт акцій Фрідмана не вплине на діяльність компанії

9 жовтня, 2023 понедiлок
17:56
Кримінал Михайло Фрідман

Компанія повідомила, що санкції проти російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів не впливають на її оператора електронних комунікацій Київстар

Про це йдеться у коментарі компанії під дописом у фейсбуці.

"Підсанкційна особа не є кінцевим бенефіціарним власником Київстар, жодним чином не впливає на діяльність компанії та не отримує ніякої фінансової чи іншої вигоди. Зазначена підсанкційна особа є міноритарним акціонером люксембурзької компанії LetterOne, яка є міноритарним акціонером міжнародної телеком-групи VEON", - пише пресслужба.

Фото: Скрін

Також у пресрелізі Київстар зазначили, що підсанкційні особи не є його кінцевими бенефіціарними власниками, цитує NV.

"У ряді ЗМІ з'явились повідомлення про "арешт 100% активів Київстару", що не відповідає дійсності, оскільки насправді йдеться виключно про корпоративні права, що не впливає на операційну діяльність компанії", – йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що компанія Київстар працює без змін, забезпечуючи 24 млн абонентам послуги цифрового електронного зв’язку. Вона сплатила понад 15 млрд грн податків та 1,4 млрд грн допомоги для подолання наслідків війни за час повномасштабного вторгнення. А плани щодо інвестицій в Україну на суму 600 млн доларів у найближчі роки залишаються стабільними та незмінними.

Довідково. Київстар – найбільший оператор електронних комунікацій в Україні, який має 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету" станом на червень 2023 року. Компанія пропонує послуги за допомогою різних мобільних і фіксованих технологій, таких як 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та інші. Єдиним власником Київстару є міжнародна Група VEON. Акції Групи торгуються на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар працює в Україні понад 25 років.

VEON - це комунікаційна і технологічна компанія, що надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку в різних країнах світу. Заснована в 1992 році в Москві під назвою Вимпелком, але більше відома за брендом Білайн. Вона була одним з перших операторів мобільного зв'язку в Росії. Основними акціонерами VEON є LetterOne Holdings, яка належить засновникам Альфа-Груп, в тому числі Михайлу Фрідману.

Що відомо про справу Фрідмана

20 липня президент Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Наступного дня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.

Зокрема, 5 вересня слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

6 жовтня СБУ заявила про арешт усіх корпоративних прав Фрідмана та його партнерів в Україні, включаючи Київстар. За матеріалами правоохоронців, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали також підсанкційним російським олігархам Петру Авену та Андрію Косогову. Наразі всі троє підозрюваних перебувають за межами України.

Арешт накладено на корпоративні права з метою збереження речових доказів. Це не впливає на захист інтересів іноземних інвесторів та власників часток корпоративних прав, не перешкоджає їх господарській діяльності та можливості отримання дивідендів.

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