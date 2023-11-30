Російський політик, який "удочерив" викрадену з Херсона дівчинку, змінив їй ім'я, прізвище та громадянство, - Лубінець

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у telegram.

Він нагадав, що у ЗМІ з'явилась інформація, що російський політик Сергій Миронов та його дружина Інна Варламова "вдочерили" 10-місячну Маргариту Прокопенко, яку росіяни викрали з дитячого будинку на Херсонщині нібито для "обстежень і реабілітації". Згодом політик з дружиною змінили дівчинці ім'я, прізвище та громадянство.

Омбудсмен розповів, що до нього звернулася опікунка рідної сестри дівчинки з проханням посприяти встановленню місця її перебування та оформлення опіки над нею.

"Зазначу, що Маргарита має рідну шестирічну сестру та трирічного брата. Шестирічна сестра проживає з опікуном, а от доля брата Маргарити невідома. Він, як і дівчинка, перебував у Херсоні. Тобто рідних сестру та брата розлучили росіяни", - написав Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що всиновлення українських дітей росіянами незаконне, оскільки для того, щоб іноземці могли оформити опіку над дитиною, вони мають повідомити Україну та отримати згоду на всиновлення.

"Проте Росія намагається обійти це й насильно надає українським дітям російське громадянство. Що теж є злочином! Нагадаю: примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу – це геноцид! Таким чином принаймні це вже є підставою для чергових ордерів! Міжнародна спільнота має відреагувати на воєнний злочин росіян і допомогти повернути викрадених Росією дітей!", - вказав Лубінець.

Він повідомив, що звернувся до партнерів та міжнародних організацій з закликом засудити примусове вивезення та всиновлення українських дітей та визнали це злочином геноциду. Також він просить їх сприяти поверненню дітей в Україну.