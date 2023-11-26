Російський "шахед" пошкодив собор Воскресіння Христового в Києві
Унаслідок масованої атаки ударними ворожими безпілотниками в ніч проти 25 листопада було пошкоджено Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві
Про це повідомляє пресслужба Української греко-католицької церкви.
Зазначається, що українська ППО збила ворожий БПЛА неподалік Патріаршого собору Воскресіння Христового і резиденції Глави УГКЦ. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі.
Фото: Українська греко-католицька церква
"Унаслідок дронової атаки на Київ було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні Патріаршого собору. Вибуховою хвилею повибивало склопакети. Була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало", - розповів директор Будівельної дирекції при Патріархові УГКЦ Василь Букатюк.
Окрім храму, за його словами, постраждала і резиденція глави Церкви: "У Патріаршій резиденції та Патріаршій курії пошкоджена фурнітура трьох дверей". Також були зафіксовані незначні пошкодження фасаду Патріаршого собору. На його території зібрали багато уламків безпілотника різного розміру.
Фото: Українська греко-католицька церква
- Уночі та зранку суботи, 25 листопада, Росія здійснила комбінований обстріл України, застосовуючи ракети та БПЛА. У результаті атаки "шахедів" на Київ постраждали 5 людей, виникли руйнування у низці районів.
- Згодом з'ясувалося, що російські окупанти в ніч на 25 листопада запустили рекордну кількість безпілотників на територію України. Сили протиповітряної оборони знищили 74 з 75 дронів.
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