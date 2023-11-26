Російський "шахед" пошкодив собор Воскресіння Христового в Києві

Про це повідомляє пресслужба Української греко-католицької церкви.

Зазначається, що українська ППО збила ворожий БПЛА неподалік Патріаршого собору Воскресіння Христового і резиденції Глави УГКЦ. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі.

Фото: Українська греко-католицька церква

"Унаслідок дронової атаки на Київ було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні Патріаршого собору. Вибуховою хвилею повибивало склопакети. Була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало", - розповів директор Будівельної дирекції при Патріархові УГКЦ Василь Букатюк.

Окрім храму, за його словами, постраждала і резиденція глави Церкви: "У Патріаршій резиденції та Патріаршій курії пошкоджена фурнітура трьох дверей". Також були зафіксовані незначні пошкодження фасаду Патріаршого собору. На його території зібрали багато уламків безпілотника різного розміру.

Фото: Українська греко-католицька церква