Російський співак Борис Мойсеєв помер у 68 років
22 вересня у віці 68 років помер російський співак та хореограф Борис Мойсеєв
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Про смерть співака повідомив його арт-директор Сергій Горох, офіційна причина наразі невідома.
Телеграм-канал Mash з посиланням на арт-директора співака повідомляє, що Мойсеєв нещодавно пережив інсульт і багато скаржився на здоров'я. Горох приїхав до квартири Мойсеєва аби провідати, але той вже був без свідомості. Коли лікарі швидкої приїхали на місце, співак вже помер.
Борис Михайлович Мойсеєв народився 4 березня 1954 року в Могильові (Білорусь).Закінчив хореографічне училище в Мінську, в 2006 році отримав звання заслуженого артиста Росії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.74
Купівля 40.74Продаж 41.72
-
EUR
Купівля 39.19Продаж 40.38
- Актуальне
- Важливе