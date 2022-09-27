Російський співак Борис Мойсеєв помер у 68 років

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Про смерть співака повідомив його арт-директор Сергій Горох, офіційна причина наразі невідома.

Телеграм-канал Mash з посиланням на арт-директора співака повідомляє, що Мойсеєв нещодавно пережив інсульт і багато скаржився на здоров'я. Горох приїхав до квартири Мойсеєва аби провідати, але той вже був без свідомості. Коли лікарі швидкої приїхали на місце, співак вже помер.

Борис Михайлович Мойсеєв народився 4 березня 1954 року в Могильові (Білорусь).Закінчив хореографічне училище в Мінську, в 2006 році отримав звання заслуженого артиста Росії.

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