Російський суд оштрафував кримського правозахисника Джеппарова на 40 тис. рублів

Про це повідомила ініціатива "Кримський ресурс".

У тимчасово окупованому Криму російський суд Білогірська виніс вирок щодо кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Суддя Галина Шувалова визнала Джеппарова "винним у зловживанні свободою інформації" та призначила йому покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 40 тисяч рублів (16 тис. грн).

Очікувалося, що в суді допитають двох свідків, які, за словами російських силовиків, були присутні під час складання протоколу на Джеппарова.

Сам правозахисник стверджує, що протоколи були складені без нього. Він дізнався про своє переслідування, коли його викликали до суду.

Сторона захисту наполягала на допиті обох свідків, оскільки раніше, під час іншого процесу, один із них уже давав свідчення, що не був присутній під час складання протоколу, але потім нібито "згадав" необхідні обставини. Однак свідки до суду за засідання у справі Джеппарова не з'явилися.

Попри відсутність підстав, суддя не стала відкладати засідання для забезпечення явки, а закінчила розгляд справи.

Джеппаров із рішенням суду не згоден і має намір оскаржити його в суді апеляційної інстанції.

Чим займається Абдурешит Джеппаров і в чому окупанти його звинувачують

У квітні 2023 року в будинку Абдурешита Джеппарова відбувся обшук, а його самого відвезли в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо, що він отримав 12 діб адміністративного арешту нібито за опір співробітникам поліції під час обшуку. Цього ж дня було складено два протоколи про начебто причетність Джеппарова до адміністративних правопорушень у зв'язку з публікаціями правозахисного характеру на Facebook-сторінці “Qırım Gayesi” ("Кримська ідея").

Пізніше на цій сторінці було опубліковано повідомлення, що Джеппаров дійсно стояв біля джерел створення "Qırım Gayesi" як правозахисної ініціативи, але жодного стосунку до діяльності інформаційної сторінки під такою назвою не має.

Сам Джеппаров відкидав обвинувачення. За його словами, хоча він і стояв на початку створення цієї правозахисної ініціативи, проте вже довгий час не має до неї жодного стосунку, тим паче не адмініструє цю сторінку, яка постійно оновлювалася під час двох його адміністративних арештів, що відбулися протягом останнього року.

Водночас правозахисник зазначив, що з таким успіхом його можна звинувачувати також у роботі сайту і сторінок об’єднання родичів політв’язнів "Кримська солідарність", до створення якого він теж колись мав стосунок.

За день до судового засідання на сторінці "Qırım Gayesi" з'явилося повідомлення про те, що ініціатива припиняє свою роботу, щоб не стати інструментом переслідування непричетної до їхньої діяльності людини.

Як передає центр прав людини Zmina, Абдурешит Джеппаров усе своє життя присвятив захисту прав кримськотатарського народу, зокрема боровся за повернення корінного народу на Батьківщину після сталінської депортації 1944 року. З початку російської окупації Криму Джеппаров активно допомагав жертвам політичних репресій.

27 вересня 2014 року невідомі особи в чорній уніформі викрали його сина Ісляма Джеппарова та племінника Джевдета Іслямова, доля і місце перебування яких досі невідомі.

Наприкінці 2014 року він став координатором Кримської контактної групи з прав людини, яка намагалася сприяти пошуку жертв насильницьких зникнень на тимчасово окупованому півострові. Правозахисну діяльність Джеппарова високо оцінили на міжнародному рівні. Зокрема, у 2020 році правозахисник був номінований на Нобелівську премію миру.

Раніше російська влада незаконно затримувала Джеппарова під час перетину адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю та вручила йому попередження "про неприпустимість порушення закону".

Крім того, у березні 2022 року російські силовики провели в помешканні правозахисника обшук, після якого його відправили під адміністративний арешт на 15 діб за нібито демонстрацію нацистської символіки через публікацію, начебто розміщену на його сторінці в соцмережі 2019 року.