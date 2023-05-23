Російський суд продовжив арешт журналіста WSJ Гершковича до 30 серпня

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Своєю чергою посольство США в Москві заявило, що "глибоко стурбоване" подібним рішенням російського суду.

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішнім рішенням російського суду про продовження досудового ув’язнення репортера Wall Street Journal Евана Гершковича ще на три місяці. Це сталося після того, як минулого тижня було відмовлено у запиті посольства на консульський візит, що стало другим випадком, коли російська влада безпідставно відмовила у консульському доступі", – йдеться у заяві посольства.

США також знову наголосили, що звинувачення журналіста є безпідставним і наголосила на вимозі звільнити Гершковича.