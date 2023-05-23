Російський суд продовжив арешт журналіста WSJ Гершковича до 30 серпня
Російський суд подовжив арешт американського журналіста видання WSJ Евана Гершковича, якого звинувачують у шпигунстві, до 30 серпня
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Своєю чергою посольство США в Москві заявило, що "глибоко стурбоване" подібним рішенням російського суду.
"Ми глибоко стурбовані сьогоднішнім рішенням російського суду про продовження досудового ув’язнення репортера Wall Street Journal Евана Гершковича ще на три місяці. Це сталося після того, як минулого тижня було відмовлено у запиті посольства на консульський візит, що стало другим випадком, коли російська влада безпідставно відмовила у консульському доступі", – йдеться у заяві посольства.
США також знову наголосили, що звинувачення журналіста є безпідставним і наголосила на вимозі звільнити Гершковича.
- Раніше ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії.
- Президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
- Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
- Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.
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