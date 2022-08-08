"Російський туризм небезпечний для Грузії": командир "Грузинського Легіону" Мамулашвілі застеріг щодо провокацій
Мамука Мамулашвілі, засновник і командир "Грузинського національного Легіону", вважає, що грузинський уряд співпрацює з російськими спецслужбами та допомагає сьогодні Росії окуповувати Грузію
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я можу сказати, що протягом 10 років не було затримано ні одного російського агента грузинськими спецслужбами, це говорить про те, що влада Грузії співпрацює з російськими спецслужбами. Так що говорити про цих 200 тисяч туристів, які приїхали відвідати Грузію, буде зайвим. Більша частина з них є провокаторами, які вже у крамницях та готелях просять розмовляти з ними російською, говорячи про утиск російської мови. І одного дня це може перетворитися у досить серйозну провокацію, яку зможе використати Росія для ще одного вторгнення у Грузію", - пояснив командир "Грузинського національного Легіону".
Мамука Мамулашвілі зауважив, що російський туризм дуже небезпечний для Грузії.
"Але річ у тім, що грузинський уряд дуже щільно співпрацює з російським політичним режимом і допомагає сьогодні окуповувати Грузію", - підкреслив Мамулашвілі.
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