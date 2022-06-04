ЄС потішить Росію, якщо не дасть Грузії статус кандидата на членство, - прем'єр Гарібашвілі
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що Євросоюз зіграє на руку Росії, якщо Грузія не отримає статусу кандидата на членство в ЄС
Про це повідомляє портал "Новини-Грузія"
"Уявімо, що ЄС не надав нам статусу кандидата, хто буде втішений цим рішенням? Тільки Росія!", - сказав Гарібашвілі.
Прем’єр зазначив, що зараз - історичний момент і зараз вкрай важливо, щоб європейські лідери погодилися надати статус кандидата Грузії, Україні та Молдові.
"Черга за ЄС - він має вирішити, чи Європа підтримує своїх союзників, партнерів та однодумців у ці сповнені викликів часи", - заявив він.
Прем’єр зазначив, що Грузія виконала 45% Угоди про асоціацію, а статус кандидата став би для країни мотивацією продовжувати реформи.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 2 березня стало відомо, що Грузія терміново подає заявку на надання статусу кандидата у члени Євросоюзу.
- 3 березня президент Молдови Мая Санду підписала заявку про вступ країни до Євросоюзу.
- Президент Румунії Клаус Йоганніс на засіданні Євроради закликав країни Євросоюзу підтримати вступ Молдови, України та Грузії до ЄС.
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