Про це повідомляє портал "Новини-Грузія"

"Уявімо, що ЄС не надав нам статусу кандидата, хто буде втішений цим рішенням? Тільки Росія!", - сказав Гарібашвілі.

Прем’єр зазначив, що зараз - історичний момент і зараз вкрай важливо, щоб європейські лідери погодилися надати статус кандидата Грузії, Україні та Молдові.

"Черга за ЄС - він має вирішити, чи Європа підтримує своїх союзників, партнерів та однодумців у ці сповнені викликів часи", - заявив він.

Прем’єр зазначив, що Грузія виконала 45% Угоди про асоціацію, а статус кандидата став би для країни мотивацією продовжувати реформи.

Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.

2 березня стало відомо, що Грузія терміново подає заявку на надання статусу кандидата у члени Євросоюзу.

3 березня президент Молдови Мая Санду підписала заявку про вступ країни до Євросоюзу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс на засіданні Євроради закликав країни Євросоюзу підтримати вступ Молдови, України та Грузії до ЄС.