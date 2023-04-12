Російського генерала судитимуть за штурм Азовсталі та наказ обстрілювати мирних жителів Донеччини
До суду скерували справу генерала російської армії. Відомо, що зловмисник наказував штурмувати Азовсталь та обстрілювати мирних жителів Донеччини
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Командувач армією РФ обвинувачується у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також у веденні агресивної війни", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що в командних пунктах окупаційної армії у Маріуполі, Мангуші, Нікольському, Старому Криму, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневе та Приазовське, командувач 8 гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу збройних сил РФ планував, координував й управляв солдатами. Рашист наказував обстрілювати мирних жителів Донеччини.
Обвинувачений брав участь у нараді з головами псевдореспубліки "ДНР" і Чеченської республіки та розробленні плану захоплення міста Маріуполь і штурму металургійного комбінату "Азовсталь", де у частково зруйнованих бомбосховищах були заблоковані цивільні та військовослужбовці ЗСУ.
"Прокурорами у порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командувача 8 гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу збройних сил РФ. З 24 лютого по травень 2022 року на виконання наказів військово-політичного керівництва держави-агресора він здійснював особисте керівництво підпорядкованими підрозділами під час вторгнення на територію Донецької області", - розповідають в прокуратурі.
Нині обвинувачений переховується, його оголошено у розшук.
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