Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Командувач армією РФ обвинувачується у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також у веденні агресивної війни", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що в командних пунктах окупаційної армії у Маріуполі, Мангуші, Нікольському, Старому Криму, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневе та Приазовське, командувач 8 гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу збройних сил РФ планував, координував й управляв солдатами. Рашист наказував обстрілювати мирних жителів Донеччини.

Обвинувачений брав участь у нараді з головами псевдореспубліки "ДНР" і Чеченської республіки та розробленні плану захоплення міста Маріуполь і штурму металургійного комбінату "Азовсталь", де у частково зруйнованих бомбосховищах були заблоковані цивільні та військовослужбовці ЗСУ.

"Прокурорами у порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командувача 8 гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу збройних сил РФ. З 24 лютого по травень 2022 року на виконання наказів військово-політичного керівництва держави-агресора він здійснював особисте керівництво підпорядкованими підрозділами під час вторгнення на територію Донецької області", - розповідають в прокуратурі.

Нині обвинувачений переховується, його оголошено у розшук.