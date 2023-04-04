Про це повідомили в telegram-каналі СБУ.

Повідомляється, що організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами й переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення.

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1 тис. осіб.

"Для користування "послугою" шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних "інвесторів". Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня", - йдеться у дописі.

Окрім того, зазначається, що шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проєкту нових учасників. Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

За даними слідства, до організації оборудки причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.

Повідомляється, що спочатку "проєкт" діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї.

Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:

▪️ комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;

▪️ сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".

Зазначається також, що наразі одному із топменеджерів "інвестпроєкту" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).