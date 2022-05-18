Російського гімнаста, який виступав із літерою Z на формі, дискваліфікували на один рік
Російський гімнаст Іван Куляк, який виступав на етапі Кубка світу в Досі з літерою Z на формі, дискваліфікований на рік
Про це повідомляє Gymnastics Coaching.
Дисциплінарною комісією Фонду етики гімнастики було ухвалене рішення дискваліфікувати Івана Куляка на один рік. Російського спортсмена позбавлять бронзової медалі Кубка світу в Досі.
Гімнаст також повинен повернути призову виплату в розмірі 500 швейцарських франків.
Проти голови делегації РФ Валентини Родіоненко та тренера Ігоря Калабушкіна - звинувачення зняті. Порушень не виявлено.
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