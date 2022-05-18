Про це повідомляє Gymnastics Coaching.

Дисциплінарною комісією Фонду етики гімнастики було ухвалене рішення дискваліфікувати Івана Куляка на один рік. Російського спортсмена позбавлять бронзової медалі Кубка світу в Досі.

Гімнаст також повинен повернути призову виплату в розмірі 500 швейцарських франків.

Проти голови делегації РФ Валентини Родіоненко та тренера Ігоря Калабушкіна - звинувачення зняті. Порушень не виявлено.

6 квітня стало відомо, що в українського гімнаста Ігоря Радівілова в Маріуполі померли бабуся та дідусь.

15 квітня олімпійська чемпіонка Барселони-1992 Тетяна Гуцу включена до Міжнародної зали слави гімнастики.

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