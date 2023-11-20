Російської нацменшини в Україні немає і не може бути, – Стефанчук

Про це в етері телемарафону сказав спікер ВР Руслан Стефанчук.

За його словами, закон про національні меншини (спільноти) України не поширюється на нацспільноти, які представляють країну-агресора.

"Україна навіть не може вести дискусії про якісь виключення. Тому що представники народу, який сьогодні чинить геноцид українського народу, здійснює агресію, веде війну проти України, не можуть мати жодних привілеїв у нашій країні... Якщо цей народ не демонструє поваги, а навпаки — здійснює агресію проти України, то його права мають бути ущемлені в цій частині. Ми тут знайшли повне взаєморозуміння. Тому жодних російських національних меншин в Україні наразі немає і не може бути", - сказав Стефанчук.