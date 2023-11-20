Російської нацменшини в Україні немає і не може бути, – Стефанчук
В Україні немає жодної юридично оформленої російської національної меншини. Закон про нацспільноти не може поширюватися на представників країни-агресорки
Про це в етері телемарафону сказав спікер ВР Руслан Стефанчук.
За його словами, закон про національні меншини (спільноти) України не поширюється на нацспільноти, які представляють країну-агресора.
"Україна навіть не може вести дискусії про якісь виключення. Тому що представники народу, який сьогодні чинить геноцид українського народу, здійснює агресію, веде війну проти України, не можуть мати жодних привілеїв у нашій країні... Якщо цей народ не демонструє поваги, а навпаки — здійснює агресію проти України, то його права мають бути ущемлені в цій частині. Ми тут знайшли повне взаєморозуміння. Тому жодних російських національних меншин в Україні наразі немає і не може бути", - сказав Стефанчук.
- Закон "Про національні меншини (спільноти)" був прийнятий Верховною Радою у грудні 2022 року й набув чинності в березні 2023 року. Цей закон – серед семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для подальшого руху до ЄС.
- Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав Володимира Зеленського переглянути цей закон. Президент України пообіцяв врахувати побажання Бухаресту. Також до цієї теми неодноразово поверталась Угорщина, говорячи про утиски прав закарпатських угорців.
- У лютому ПАРЄ з угорсько-румунської ініціативи звернулася до Венеційської комісії через права нацменшин в Україні.
- У червні 2023 року Венеційська комісія розкритикувала закон про нацменшини.
- 21 вересня Рада ухвалила новий закон, з якого прибрали всі суперечливі моменти.
- На початку листопада віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина стверджує, що російської нацменшини в Україні немає. Є російськомовні громадяни.
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