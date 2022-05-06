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Росію та Білорусь прибрали з Міжнародної федерації тенісу

6 травня, 2022 п'ятниця
21:42
Спорт ITF

Міжнародна федерація тенісу призупинила членство Росії та Білорусі в організації

Про це повідомили у Федерації тенісу України.

Сьогодні, 6 травня, відбулася екстраординарна конференція ITF (Міжнародної федерації тенісу). На зустрічі головним питанням було - ратифікація рішення Ради Директорів про призупинення членства Росії і Білорусі в організації та дискваліфікація збірних команд цих країн.

"Перед голосуванням було надано слово представникам федерацій країн агресорів Якову Шатхіну та Сергію Рутенко, які в один голос заявили про свою категоричну незгоду із відстороненням своїх організацій. Після цього Виконавчий директор ФТУ Євген Зукін виклав позицію нашої Федерації, яка полягає не лише у відсторонені федерацій країн-агресорів, але також у відсторонені індивідуальних тенісистів", - йдеться у повідомленні Федерації тенісу України.

У результаті таємного голосування 80% делегатів підтримали виключення Білорусі та РФ з ITF. 20% виступили проти.

Питання відсторонення індивідуальних атлетів буде  обговорюватися у майбутньому.

  • Напередодні російських і білоруських тенісистів офіційно відсторонили від Вімблдону.

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Росія
Білорусь
теніс
РФ
ITF
дискваліфікації
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